10º BPM divulga balanço de ações desenvolvidas na região em 2019 

O 10º Batalhão de Polícia Militar divulga os resultados das ações desenvolvidas durante o ano de 2019 em todas as cidades sob sua responsabilidade.

Segundo informações da comunicação do 10º BPM, foram realizadas diversas ações preventivas e repressivas, no intuito de promover a ordem, proporcionando mais segurança para a população de Apucarana e região.

No total, 23.954 ocorrências foram atendidas resultando, 2.378 pessoas presas, 395 mandados de prisão cumpridos, 91 armas de fogo apreendidas, 252 veículos recuperados, 1.205 atendimentos no combate da violência contra a mulher, 231 kg de drogas apreendidas, além de diversas unidades de comprimidos de ecstasy e pontos de LSD.

Em relação a 2018, os números apontam também a queda de 56% nas ocorrências de roubos de forma geral e na questão específica de veículos foram 43% de queda no número de roubos.

Os trabalhos desenvolvidos durante o ano, contaram com a participação do Comando e da tropa em geral que assumiu o compromisso em proporcionar mais tranquilidade à população, através das várias modalidades de policiamento.

Boa parte dos resultados partiram das operações realizadas com foco em fiscalizações e abordagens à pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais. Lembrando que a participação da Comunidade também foi muito importante para o sucesso das ações desenvolvidas.

O 10º Batalhão é responsável pelos municípios de Apucarana, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Califórnia, Rio Bom, Novo Itacolomi, Cambira, Jandaia do Sul, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.