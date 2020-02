Contra dengue, prefeitura faz a roçagem no Parque Industrial e outros terrenos

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, via secretaria de obras públicas e limpeza urbana, efetuou nos últimos dias serviços de roçagem e limpeza dos terrenos onde serão instalados os barracões industriais. Os serviços foram feitos também no Parque Industrial.

Estes trabalhos têm como objetivo evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre Chikungunya e faz parte dos cronogramas de atividades da secretaria.

“Pedimos aos moradores que cuidem de seus quintais e terrenos, principalmente os baldios. Desta forma, evitamos a proliferação da dengue e outros animais e contribuímos para uma cidade mais limpa”, solicita o prefeito José Isalberti.

Além disso, o município pede que todos os moradores intensifiquem os cuidados preventivos contra a dengue. O Paraná vive um período turbulento na luta contra a Dengue.

“Além de evitar a dengue, fazer a manutenção nos terrenos evita a criação também de outros animais, como cobras, escorpiões, ratos e outros”, diz o chefe da limpeza pública do município, Ademar Freire. “É um risco para a população”, completa ele.

Último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou sete óbitos por dengue desde o início do ano no Paraná e 10.882 casos confirmados da doença