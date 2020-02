Agências do Trabalhador recrutam novas vagas para a fábrica da Klabin

As Agências do Trabalhador de Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira já estão realizando a segunda etapa de recrutamento para as vagas de emprego para a ampliação da fábrica da Klabin em Ortigueira, nos Campos Gerais. A intermediação das vagas pelas agências são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com as prefeituras.

As novas vagas são para as seguintes funções como carpinteiro, armador de ferro, mecânico de montador, de manutenção, ajustador, soldador, caldeireiro, eletricista industrial e ajudante.

O recrutamento será feito também nos municípios da região de Ortigueira e distritos próximos com o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante. “Mais uma oportunidade para quem tem interesse em se candidatar às vagas disponíveis, o ônibus itinerante irá até os distritos próximos para recrutar trabalhadores que não têm condição se deslocar até uma agência do trabalhador”, explicou o secretário da Justiça, Família e Emprego, Ney Leprevost.

CONTRATADOS - Até o momento já foram contratados cerca de 3,7 mil trabalhadores para a obra, sendo que 50% dos recrutados residem na região de Ortigueira, onde está sendo realizada a construção; em Telêmaco Borba, Imbaú e demais cidades vizinhas como Reserva, Tibagi e Cândido de Abreu.

“A preparação das Agências em captar a mão de obra para gerar emprego e renda na região, de forma a ajudar também na economia do Estado, é de extrema importância”, afirma o diretor da Klabin, Sales Bueno. “Essa parceria consolidada com o Governo vai ajudar no crescimento da indústria e no desenvolvimento do Paraná”.

A ampliação da Unidade Puma da Klabin recebe investimentos totais de R$ 9,1 bilhões e a estimativa é que a nova planta inicie a produção em 2021.

AÇÃO PROATIVA - A ação em parceria com a Klabin atende determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário Ney Leprevost para um formato pró-ativo de captação de vagas a serem intermediadas pelas Agências do Trabalhador. Desde o início da gestão, os técnicos do Departamento Estadual do Trabalho já realizaram reuniões com diversas empresas e em vários municípios com o objetivo de aumentar a oferta de vagas de empregos e acelerar a recolocação dos trabalhadores.

Além da Klabin, outras grandes empresas firmaram parceria com a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho para utilizar a seleção das Agências do Trabalhador do estado em seus processos de contratação de pessoal. É o caso do Condor e da Oi.

Também as Agências do Trabalhador dos municípios de Primeiro de Maio e de Sertaneja, na região Norte do estado, vão intermediar aproximadamente 400 vagas de emprego para o Hard Rock Hotel Ilha do Sol. Os trabalhadores serão selecionados para trabalhar no empreendimento após sua inauguração, prevista para ocorrer a partir de 2020 e 2021.A alimentícia Frimesa também utilizará a estrutura das Agências do Trabalhador para recrutamento e captação das 5 mil vagas de emprego que serão abertas em 2020 com a instalação de novas unidades frigoríficas no município de Assis Chateaubriand, Oeste paranaense. O mesmo ocorre com o Frigorífico Rainha da Paz, em Bocaiúva do Sul.

Parceria com maiores investimentos para infraestrutura no Estado

O Governo do Estado e a Klabin anunciaram no último mês de dezembro um investimento de R$ 450 milhões da empresa para obras de infraestrutura. O recurso é parte dos R$ 9,1 bilhões que estão sendo investidos pela companhia na ampliação da planta de Ortigueira.

Um dos maiores investimentos privados da América Latina, o Projeto Puma II foi incluído no programa de incentivos do Governo do Estado e deve gerar 9 mil empregos diretos e indiretos na fase de implantação, além de mil postos de trabalho durante a operação.

Durante o primeiro trimestre de 2020, a Klabin e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística trabalharão no planejamento e detalhamento das obras e cronogramas. A empresa deverá executar as construções no período 2020 a 2024.