Laudo do IML confirma indícios de violência sexual em corpo de bailarina morta perto de cachoeira

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) confirmou indícios de violência sexual no corpo da bailarina Maria Glória, conforme informou o delegado Zoroastro Neri do Prado nesta segunda-feira (3). A jovem foi morta em Mandaguari, na região norte do Paraná.

O corpo de Maria Glória foi encontrado perto de uma cachoeira em em Mandaguari, no dia 26 de janeiro. Ela tinha 25 anos e também era estudante universitária e professora de capoeira, além de bailarina.

Várias lesões

De acordo com o delegado, o laudo apontou várias lesões no corpo da bailarina – não apenas no pescoço, por causa do estrangulamento, mas em outras partes. O documento foi incluído no inquérito policial e é sigiloso.

"O laudo confirma que a morte foi por asfixia mecânica e também tem indícios de violência sexual", afirmou o delegado.

A Polícia Civil acredita que, devido às lesões e ao fato de Maria Glória saber se defender, mais de uma pessoa possa ter cometido o crime.

"Não temos como afirmar, mas muito provavelmente deve ter sido mais de uma pessoa, tendo em vista que a vítima tinha conhecimento de luta, de capoeira. Ela se defendia bem", disse o delegado.

Outro exame está sendo feito. De acordo com o delegado, o IML enviou ao laboratório material encontrado no órgão sexual de Maria Glória. Ainda não tem previsão de quando esse laudo vai ficar pronto.

Imagens

O delegado relatou que imagens do "provável trajeto" foram recolhidas. Além disso, a Polícia Civil continua ouvindo pessoas.

"Estamos conseguindo mais provas que possam levar à elucidação total desse crime", afirmou o delegado.

Colaboração, G1