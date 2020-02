Mulher paga R$800 para assassinar ex-marido com facão no Paraná

A ex-mulher de Lucas Barbosa da Silva de 33 anos foi presa em flagrante após a morte do homem na madrugada de domingo (2), no Bairro Jussara, em Assis Chateaubriand, Oeste do Paraná.

O homem foi encontrado muito ferido após sair correndo da casa em que morava. A vítima relatou a Polícia Militar e aos socorristas do Samu que foi amarrado pela ex-mulher como "fetiche sexual" momento que dois suspeitos invadiram a casa e o atingiram com vários golpes de facão.

A vítima foi levada rapidamente ao hospital após conseguir escapar e pedir socorro, no entanto não resistiu aos ferimentos. Ele tinha mais de 10 perfurações lacerantes pelo corpo e perdeu muito sangue antes de chegar a unidade hospital. A mulher chegou a fugir, mas foi presa na casa do atual namorado. As roupas encontradas no imóvel tinham marcas de sangue. Ela confessou o crime e disse que pagou cerca de R$800 para que os dois homens, um conhecido dela, para assassinar o ex, pois sofria várias agressões dele.

A suspeita foi encaminhada à carceragem da Delegacia da Polícia Civil. Os dois executores do assassinato ainda não foram presos pela polícia, denúncias podem ser repassadas pelo 190 e 197 de forma anônima e gratuita.

