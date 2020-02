Presos fogem da cadeia de Cambé

Pelo menos dois detentos conseguiram fugir da Cadeia Pública de Cambé, durante a madrugada desta segunda-feira (02). Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança.

Segundo o delegado Roberto Fernandes, há pouco tempo foi fechado um buraco mostrado em um vídeo publicado na internet pelos próprios presos, evitando uma possível fuga.



A cadeia está em reforma e quando os presos chegaram ao lado de fora, se apoiaram em motos que estão no pátio para pular o muro. Com roupas, lençóis e tecidos, improvisaram uma proteção contra o arame que fica por cima do muro. Sobre o buraco feito pelos detentos, foram colocadas motocicletas apreendidas para evitar mais saídas.

Na semana passada já foi registrada uma outra tentativa de fuga. A suspeita é que o mesmo buraco mostrado em um vídeo pelos detentos, tenha sido aberto uma segunda vez para a fuga deste fim de semana. A contagem de presos está prevista para a manhã de hoje.

Segundo a polícia,existem 208 presos na cadeia.



