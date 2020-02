Homem tenta agredir mãe idosa e acaba preso em Jandaia do Sul

Um homem de 63 anos foi preso na tarde de ontem (02), em Jandaia do Sul, depois de tentar agredir a própria mãe, de 87 anos.

De acordo com o boletim da polícia militar (PM), a equipe foi acionada pelo irmão, que presenciou o momento em que o homem teria tentado agredir a mãe idosa. Em conversa com os policiais, a senhora confirmou a tentativa de agressão e disse ainda que a situação é recorrente, e que além de tentar agredi-la fisicamente, ele costuma ofende-la com xingamentos.



Ainda de acordo com o boletim da PM, enquanto a equipe policial ouvia a idosa, o suspeito passou a xingar os policiais e se demonstrou bastante exaltado e em estado de embriaguez.



O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade.