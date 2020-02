PM aborda 60 pessoas em Faxinal por perturbação do sossego

Mirante, local conhecido em Faxinal por gerar diversas denúncias de perturbações de sossego, foi alvo de ação da Polícia Militar (PM) na madrugada de ontem (2). Conforme informações da PM foram abordadas aproximadamente 60 pessoas, além disso foram realizadas checagem de todos os veículos junto ao sistema.

Os veículos que apresentaram pendencia foram recolhidos ao pátio do Detran anexado ao Destacamento de Policia Militar de Faxinal. Sons que estavam ligados no momento da abordagem, (aparelhos de som, caixas com subwoofer, cornetas, twitter e modulo de potência) também foram recolhidos.



Foram conduzidos ao destacamento de Faxinal para lavratura de Termo Circunstanciado, os proprietários dos referidos aparelhos, além daqueles que possuíam pendencias administrativas (licenciamento e seguro obrigatório).