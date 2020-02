Mulher é detida em Borrazópolis por embriaguez ao volante

Uma motorista acabou detida por embriaguez ao volante em Borrazópolis, na noite de domingo (2), após ser flagrada por policiais militares dirigindo um VW Cross Fox em em zigue-zague pela Rua Território do Guaporé.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher dirigia ao mesmo tempo em que segurava uma lata de cerveja para fora do veículo. Ao ser abordada, ainda tomou mais um gole da cerveja antes de desligar e desembarcar do veículo.

Foi constatado que a motorista apresentava claros sinais de embriaguez, como dificuldade no equilíbrio, hálito etílico, falante, dispersão, desordem nas vestes. A equipe ofereceu o teste do bafômetro, que ela optou por recusar, sendo então dado voz de prisão.

Ela foi conduzida para a 53ª Delegacia Regional de Polícia (53ª DRP) em Faxinal. O veículo foi guinchado ao pátio do DPM de Borrazópolis, para as devidas notificações e providências.