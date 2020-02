Por causa de bebida vizinhos entram em vias de fato em Ivaiporã

Após um homem chegar por volta da meia noite na casa do vizinho em estado de embriaguez, e começar a pedir bebidas alcoólicas, eles entraram em vias de fato. Familiares se envolveram na confusão e quebraram vidros da casa.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe da PM foi acionada e deslocou até a Rua José Bonifácio, onde a solicitante, moradora da residência, relatou que após insistência do vizinho com o marido dela, ambos se desentenderam e começaram a discutir.

A solicitante entrou no meio da discussão que se tornou vias de fato, momento que duas filhas e esposa foram até a casa da vítima e começaram a jogar pedras no telhado e nos vidros dos quartos, e em seguida participaram das vias de fato agredindo a solicitante com chutes e tapas. No local, os policiais encontram cinco janelas quebradas.



Diante do exposto, a vítima exerceu seu direito de representação contra os autores e ambos foram encaminhados para a confecção do termo circunstanciado na 6ª CIPM. Os familiares do autor se evadiram do local, não sendo encontrados pela equipe.