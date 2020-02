Comprador de gado é vítima de tentativa de roubo em Faxinal

Um produtor rural foi vítima de tentativa de assalto na manhã de ontem (01), quando se dirigia para uma propriedade rural para comprar algumas novilhas. Ele estava em uma camionete Hilux que foi perfurada por disparos de arma de fogo.

Conforme informações da Polícia Militar, na terça-feira (28), a vítima tinha levado a camionete para troca de óleo em uma oficina na Rodovia Pr 272, e quando saia do local foi abordado por um indivíduo moreno claro, alto, magro de chapéu branco que perguntou se o mesmo queria comprar algumas novilhas pelo preço de R$ 1 mil cada.



A vítima demonstrou interesse e marcaram para se encontrarem na manhã de ontem, na entrada da Boa Vista há 10 quilômetros da rodovia BR 376. No local e hora marcado, a vítima desligou o veículo para abrir uma porteira quando escutou alguém gritando do meio do mato “perdeu, perdeu”.



Assustado, o mesmo deixou a caminhonete e saiu correndo com a chave no bolso, e ouviu vários disparos de arma de fogo em sua direção. Após cerca de 50 minutos o homem retornou para buscar a caminhonete e a encontrou com diversas marcas de disparos de arma de fogo.