Jovem de 18 anos morre em acidente em Kaloré; outras 4 pessoas ficaram feridas

Luiz Gustavo de Souza, 18 anos, morador da Fazenda Santa Rita em Kaloré morreu em acidente de trânsito na manhã deste domingo (2). O acidente aconteceu na Rodovia Domingos Massa, nas proximidades do local conhecido como Lixão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

Souza era um dos cinco passageiros de um Citroën com placas de Ponta Grossa que colidiu contra uma árvore. Chovia no momento da colisão, as causas do acidente estão sendo apuradas.

Também estavam no veículo, Tiago Henrique de Souza de 25 anos (motorista), e os passageiros Eduarda da Silva de 25 anos, André Victor de Oliveira de 18 anos, Alana Coelho de 04 anos.

O motorista e a criança foram encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para Apucarana, com ferimentos considerados graves. Os demais passageiros tiveram apenas escoriações leves.





* Com informações de Wellyngton Jhonis