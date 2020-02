Rotam prende suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã

A equipe da Rotam prendeu na madrugada de ontem (1), na Rua São Mateus na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã, um homem suspeito de tráfico de drogas. O suspeito havia saído da cadeia em agosto, quando estava preso pelo crime de tráfico de drogas, e desde então, a Polícia Militar vinha recebendo denúncias de que ele estaria vendendo entorpecentes na cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando viram um veículo Gol parando em frente à residência do suspeito. Uma mulher que estava no carro saiu e entrou na casa. Em seguida o motorista, que havia permanecido no carro dirigiu sentido a Rua Bulha, onde foram abordados.

Durante a abordagem foi encontrado com mulher, uma pedra de crack com peso aproximado de 100 miligramas. Questionada sobre o entorpecente ela afirmou que havia acabado de comprar a droga na casa.

Diante do flagrante, os policiais entraram na residência, e encontraram o suspeito estava deitado em um sofá. Ao seu lado um pote com 15 pedras de crack, em buscas pela residência, mais duas pedrinhas de crack e uma bucha de maconha.

Foi encontrado ainda na casa, uma balança de precisão, e alguns objetos de procedência duvidosa. Segundo a PM, objetos que usualmente dados como moeda de troca.

Diante dos fatos, o proprietário da casa recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com entorpecente e objetos apreendidos a 54 ª Delegacia Regional de Polícia, bem como, o casal flagrado com uma pedra de crack.