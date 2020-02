Em Lunardelli, mulher com tornozeleira eletrônica convida homem para programa e furta R$ 100,00

Compareceu ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Lunardelli, na madrugada de ontem (01), um homem relatando que uma moça com tornozeleira eletrônica, ofereceu a ele um “programa” pelo valor de R$ 20,00. Ele topou e foram para uma obra em construção.

No local, ele deu a mulher os R$ 20,00 e retiraram as roupas, sendo que em seguida ela se evadiu com as roupas do cliente, além de levar sua carteira contendo cerca de R$ 100,00.



Logo depois ela voltou e devolveu a carteira e as roupas, mas não devolveu o dinheiro. A vítima desistiu de dar prosseguimento na confecção do boletim, após orientado sobre os procedimentos cabíveis ao caso.