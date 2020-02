A criança de um ano e dez meses, que se afogou em uma piscina em Lobato, no norte do Paraná, na sexta-feira (31), morreu no começo da tarde deste sábado (1º).

O pequeno Bruno foi levado para o Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu. De acordo com os médicos, a criança foi reanimada por mais de uma hora.