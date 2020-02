Confusão envolvendo menores em motel de Jardim Alegre acaba na Delegacia de Ivaiporã 

Aconteceu ontem (31) uma confusão em Jardim Alegre envolvendo menores em um motel da PR-466, foi parar na Delegacia de Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar, a confusão ocorreu por volta das 6 horas, quando funcionários acionaram a equipe de policiais dizendo que um indivíduo estava no interior do quarto batendo na porta e gritando por socorro.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram um homem, que declarou que teve um “surto”, após ingerir muito energético. Segundo a PM, o homem estava com três menores e supostamente todos estavam usando bebida alcoólica.

A PM encaminhou o homem e os três menores para a Delegacia de Polícia Civil e também conduziu um homem e uma mulher, representantes do motel, por terem infringido o Art 250, do estatuto da criança e do adolescente, que diz que é proibido "hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis. (Lei 12.038/2009”)



Com informações Blog do Berimbau.