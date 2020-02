Uma criança, de um ano e dez meses, se afogou em uma piscina e precisou ser socorrida com auxílio de um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Lobato, no norte do Paraná, na sexta-feira (31).

De acordo com os médicos, a criança foi reanimada por mais de uma hora.

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia a informação de quanto tempo a criança ficou embaixo d'água.

A vítima foi levada para o Hospital Universitário de Maringá, também no norte do estado.