Grupo já busca pré-candidatos a vereador em Ivaiporã

O ex-prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSDB), e o vereador Marcelo Reis (PTB), apresentados desde o ano passado como pré-candidatos à sucessão para a Prefeitura de Ivaiporã, se movimentam em busca de candidatos para a composição da chapa de vereadores. A escolha de qual dos dois deverá concorrer como cabeça de chapa do grupo só deverá ser definida próximo às convenções partidárias.

Carlos Gil diz que desde que a composição da chapa majoritária foi firmada, ele e o vereador Marcelo Reis trabalham para fortalecer as alianças com os demais partidos. “No momento, nós dois somos pré-candidatos a prefeito e lá na frente vamos definir quem será o candidato a prefeito e quem será o candidato a vice-prefeito”.

Segundo o ex-prefeito, o trabalho atual é de conversas com os pré-candidatos a vereadores. “Nossa intenção é lançarmos pelo menos três chapas completas e fortes com intenção de eleger a maioria na Câmara de Vereadores”, afirma.

O grupo, segundo Carlos Gil, tem recebido manifestação de vários partidos em prol da pré-candidatura majoritária que já se encontra alinhavada. “O PSD vai estar junto conosco nessa chapa, o PMDB também, o Cidadania do Celestino Jr (candidato a prefeito na eleição de 2016), Partido Verde, e temos conversa com o grupo do Boscardim do PP que está bastante avançada”.

Ele relata ainda que recebeu convite do governador Ratinho Junior para assumir o PSD municipal. “Nos próximos dias vou a Curitiba conversar com governador a respeito disso”.

Conforme o vereador Marcelo Reis, a ideia da aliança foi unir a experiência do Carlos Gil com a experiência dele em cargos públicos. “Eu tive oportunidade de ser secretário de Educação e secretário de Administração junto com o Gil na administração passada, e ali tivemos uma boa experiência, uma boa parceria e queremos consolidar isso agora de uma forma diferente, formando uma dupla numa pré-candidatura na disputa eleitoral”.