Polícia Militar registra furtos de carros em duas cidades da região

A 6ª CIPM registrou dois casos de furtos de veículos na região na sexta-feira (31). Os carros foram furtados nas cidades de Grandes Rios e Borrazópolis.

Em Grandes Rios, por volta das 17 horas, o motorista de um Fiat Strada prata com placas AZF 8954 estacionou em frente à residência dele, e esqueceu a chave dentro do carro. Minutos depois, a filha teria visto um homem moreno claro trajando uma camiseta preta e um boné vermelho entrando no veiculo e saindo.

Na Rua Santa Catarina, em Borrazópolis, os bandidos arrombaram a janela da frente da casa e levaram um GM Ônix, placas BDD 8A35, branco. Também foi furtado da casa, uma televisão 50 polegadas, outra de 32 polegadas, e um notebook. O caso foi registrado às 19 horas.