Homem é ferido com golpe de faca após confusão em bar em São João do Ivaí

Um homem foi ferido com golpe de faca após confusão em um bar na Rua João Ribeiro, no Jardim Santa Terezinha, em São João do Ivaí. O caso foi registrado na noite de ontem (31), por volta das 20 horas. O proprietário do bar, autor da facada, fugiu do local. A vítima foi levada para o hospital municipal.



A Polícia Militar (PM) foi acionada e no hospital conversou com a vítima, que confirmou que tinha tido uma desavença com o proprietário do bar e entrado em vias de fato, quando foi atingido pela facada.



No bar, os policiais encontraram a amasia do autor da facada que também confirmou que o amásio havia desferido o golpe de faca na vítima, e fugido do local momentos antes da equipe chegar e tomado rumo ignorado.

Ela também entregou a faca, que foi embalada em plástico para em momento oportuno ser entregue na Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.