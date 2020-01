Em Ivaiporã, mulher tem dois braços fraturados em briga com convivente

Um homem foi preso ontem (30), por violência doméstica e lesão corporal, depois de brigar com a companheira e fraturar os dois braços dela. A ocorrência foi registrada pela 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), por volta das 20 horas, no Jardim Paraná, em Ivaiporã (PR). De acordo com o Boletim de Ocorrência, a guarnição foi acionada por vizinhos que moram na mesma chácara.

No local, os policiais foram informados pelos vizinhos que estavam ouvindo um desentendimento, inclusive, com gritos de dor, na casa dos fundos, que é separada da chácara apenas por balaústres. Os vizinhos também informaram aos policiais, que a mulher é usuária de drogas, e nos últimos tempos estaria entrando na casa dos outros.

Os policiais se deslocaram à residência e encontraram a mulher com diversas lesões. Foi solicitado o apoio do Samu, que constatou que a vítima apresentava fraturas em ambos os braços, escoriações nas pernas, no rosto e o olho direito inchado. A vítima foi encaminhada para o Instituto de Saúde Lucena Sanchez.

O autor disse aos policiais que um dos motivos do desentendimento, seria porque a convivente teria levado para casa, uma carteira com documentos e cartões que poderia ter sido furtado. Por fim, o homem foi preso e conduzido para a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil, para procedimentos cabíveis.