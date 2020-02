Municípios do Vale do Ivaí vão criar programa de castração de gatos e cachorros

Os municípios de São João do Ivaí, Lunardelli, Jardim Alegre, Lidianópolis e Cruzmaltina, que compõem o Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CIDES), estão alinhados para criação de um programa regional de castração animal. Um edital de credenciamento já está publicado no Diário Oficial do município de São João do Ivaí.

A proposta é contratar médico veterinário e/ou empresa especializada para realização de procedimentos cirúrgicos para castração e controle de zoonoses. O presidente do CIDES e prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek Miura, explica que a união dos municípios através do consórcio possibilita a contratação de forma coletiva, o que torna o serviço mais quantitativa e barato para as partes.

“O consórcio nasceu de visão que os administradores tiveram em que a união dos pequenos resulta em força. Estamos com programas de recuperação asfáltica e de estradas vicinais; temos projetos para criação da usina de asfalto e agora esse programa regional de castração. O investimento acaba sendo menor para todos os municípios e conseguimos atender a demanda existente”, concluiu.

Hidek destaca que o processo já está em andamento para contratação da empresa através de licitação e que as castrações serão oferecidas para cachorros e gatos em situação de rua. “É muito importante este trabalho no controle de animais de rua e surgimento de doenças. Nós sempre apoiamos a causa animal dentro das possibilidade e este programa vem de encontro com tudo isso”, assinala o presidente do consórcio.