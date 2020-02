São João do Ivaí intensifica a manutenção de estradas rurais

Os maquinários da prefeitura de São João do Ivaí já estão a campo realizando a manutenção das estradas rurais para o escoamento da safra, mas a administração municipal anunciou que espera receber após o dia 20 de fevereiro os maquinários do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável (CIDES).

A reunião dos membros do consórcio aconteceu no gabinete da prefeitura de Cruzmaltina, no último dia 24. O presidente do CIDES e prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek Miura, trouxe várias pautas para serem discutidas com os prefeitos dos demais municípios consorciados (Cruzmaltina, Lidianópolis e Lunardelli).

Ficou estabelecido que a patrulha de máquinas do CIDES, que atualmente está prestando atendimento ao município de Cruzmaltina, avançará para São João do Ivaí a partir da segunda quinzena de fevereiro. “Temos uma demanda muito grande de estradas para serem reparadas, além da manutenção de bueiros e pontes”, destacou Hidek, completando que as máquinas vão prestar atendimento a todos os municípios consorciados até o final desse ano.

Hidek ainda destaca que com o auxílio da patrulha, será possível formar duas frentes de trabalho para que, pelo menos, duas regiões sejam atendidas ao mesmo tempo. “Nosso município tem muitos quilômetros de estradas, mas o nosso planejamento prevê que toda a demanda será atendida no período em que estivermos trabalhando com o auxílio da patrulha.

Ainda, conforme informações presentes em ata, foi informado a exoneração dos antigos funcionários do CIDES e discutida a urgência para abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contração de dois operadores de máquinas. O edital ainda será publicado.