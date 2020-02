Prefeitura de São João do Ivaí divulga lista de classificação do PSS para professores

Foi publicado na quarta-feira (29), em Diário Oficial da prefeitura de São João do Ivaí, a lista dos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), realizado para atender a demanda da secretaria municipal de Educação de São João do Ivaí. As vagas disputadas foram para professor de Educação Física e professor regente.

A lista com os pontos e classificação dos candidatos também está publicada no Diário Oficial (veja, clique aqui). O setor de RH da prefeitura também já começou convocar os primeiros colocados.