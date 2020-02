PM registra dois furtos na cidade de Ivaiporã

A 6ª Companhia Independe da Polícia Militar (6ª CIPM) de Ivaiporã registrou na quinta-feira (30) dois furtos na cidade.

Na Av. Manoel Ribas, o vidro da porta de uma casa foi arrombada e aberta com a chave que se encontrava do lado de dentro da fechadura. Foi levado do local aproximadamente R$ 200,00 reais que estava em uma bolsa, uma lixadeira e uma motosserra.

Na Rua Bulha, uma mulher pediu um prato de comida para uma dona de casa. No entanto, quando o alimento foi servido a mulher recusou, e foi a um quarto da residência, de onde foi subtraído um frasco de perfume.