Sobrinho agride tia e quase acaba linchado em Borrazópolis

Um adolescente de 17 anos quase foi linchado na tarde de ontem (30) na Vila Lurdes, em Borrazópolis. Populares ficaram revoltados com o rapaz, após ele agredir a tia dele violentamente.

De acordo com o a Polícia Militar, a agressão contra a tia foi registrada por volta das 6 horas. A mulher com diversas lesões e escoriações pela face e boca foi encaminhada ao Hospital Municipal ficando internada e em observação.



Por volta das 14 horas, diversas solicitações anônimas ao Copom davam conta de que várias pessoas estariam se reunindo na esquina na Vila Lourdes, e estariam incitando a população para linchar o adolescente.



No local a equipe avistou os populares na rua Rovilson Jacinto, onde já haviam reunido aproximadamente vinte pessoas. Os policiais fizeram contato com o adolescente, que recebeu voz de apreensão, conforme orientação do delegado de plantão, até mesmo para sua segurança dele, já que as pessoas mesmo com a presença da equipe policial ainda ameaçavam linchar o rapaz.

Diante dos fatos, o menor apreendido foi encaminhado até o hospital municipal para atendimento, de onde foi acionado o Conselho Tutelar, para acompanhar a situação, e posteriormente encaminhado até a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, para as providências cabíveis aos fatos.