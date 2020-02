Ivaiporã amplia pavimentação com pedras irregulares

A Prefeitura de Ivaiporã, através da Secretaria de Obras vem intensificando os trabalhos de infraestrutura nas ruas do município. São várias frentes de serviços trabalhando na construção de galerias pluviais, meio-fio, pavimentação com pedras irregulares em vários trechos da cidade, dentre eles, Jardim Guanabara II, Bosque da Saúde, e Jardim Luiz XV.

No Jardim Guanabara II, por exemplo, foram pavimentadas as Ruas Tijuca, Leblon e Gávea e agora a equipe trabalha na conclusão da Rua Cristo Redentor. Segundo o prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) são obras que buscam oferecer maior conforto para os moradores e melhores condições de trafegabilidade para os motoristas. “Estamos fazendo as últimas ruas do Jardim Guanabara para ficar 100% pavimentado”.

No Jardim Luiz XV, que recentemente recebeu as obras de implantação de galerias pluviais com extensão de 500 metros, também está sendo executado o serviço com pedras poliédricas. “Foi uma espera de mais de 40 anos dos moradores daquela região e que agora estamos realizando. O mesmo acontece no Bosque da Saúde”.

O prefeito destaca ainda, que a atual administração vem se destacando por fazer um forte investimento em equipamentos públicos que promovem qualidade de vida e bem-estar para população. “Estamos fechando as obras de pavimentação nos bairros, e acredito que vai ficar muito pouco para a próxima gestão concluir toda a pavimentação na cidade”



Miguel Amaral agradece ainda a Câmara de Vereadores que tem sido parceira nos projetos de pavimentação com pedra irregular. As ruas pavimentadas com pedras poliédricas são sem custo para o morador.

“Quero agradecer o presidente Câmara de Vereadores, Eder Bueno e demais vereadores que tem feito um trabalho de economia, para devolver o dinheiro para a Prefeitura para que também se invista em Pedra irregular”



O prefeito Miguel Amaral, lembra ainda, que a prefeitura realiza obras de pavimentação com asfalto, nas Ruas Marechal Deodoro, Anhanguera, Ceara e Felicita Rother. No momento, a Prefeitura trabalha com obras de instalação de galerias pluviais, no Jardim Alto da Gloria, que também vai receber pavimentação asfáltica.