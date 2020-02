Cresce 16,3% o número de emplacamentos de veículos na região

O emplacamento de carros novos na região cresceu 16,3% em 2019. O número de carros zero acrescidos à frota de Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Faxinal passou de 6.748 em 2018 para 7.846 no ano passado. O bom desempenho de vendas, tido como um termômetro da economia, deixa otimistas representantes do setor para 2020.

Em Apucarana, o número subiu de emplacamentos subiu de 2.686 para 3.201, um aumento de 19,2%. Já em Arapongas, os veículos vendidos variaram de 2.684 para 3.242, um crescimento de 20,3% em relação a 2018. Em Jandaia do Sul o número foi de 403 para 417 veículos emplacados, um aumento de 3,5%.

Em Faxinal os emplacamentos também subiram de 203 para 234, registrando 15,3% de mudança a 2018. A única cidade que não teve crescimento foi Ivaiporã, que registrou 762 vendas em 2018 e 752 de emplacamentos no ano passado.

Segundo Alessandro Santos, gerente de vendas de uma concessionária de Apucarana, com unidades em Arapongas e Ivaiporã, as vendas de 2019 cresceram cerca de 10% em relação a 2018. “As pessoas estão acreditando mais na economia do país, além da agricultura da nossa região estar indo bem”, explica.

Sobre os carros mais vendidos, Alessandro esclarece que os veículos considerados médios, ou seja, nem populares, nem luxuosos, foram os mais retirados pelos clientes. “Neste começo de ano ainda melhor do que o ano passado. Tivemos um aumento de 22% em relação à 2019. O pagamento ainda divide em à vista e financiado”, garante.

Para Lilian Melhado, gerente de uma concessionária de Apucarana, com unidade em Arapongas, o aumento nas vendas de carros foi de 15%. Ela acredita que o ritmo aquecido deve se manter em 2020.

“Todos os carros foram bem vendidos e muita gente fez as compras à vista. Este é um sinal da melhora na economia do país, da menor taxa de juros e da situação do mercado. O dinheiro voltou a circular e a expectativa para este ano é a melhor possível”, explica.