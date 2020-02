Equipe canil da Polícia Rodoviária de Rolândia apreende mala com maconha 

A equipe Canil, da Polícia Rodoviária de Rolândia apreendeu na noite de ontem (29) uma mala com maconha em um ônibus, que fazia a linha Nova Aurora (PR) /São Paulo. Segundo informações da polícia, a equipe estava realizando uma fiscalização em frente à Polícia Rodoviária de Rolândia, com o intuito de combater a venda de entorpecentes, armas e munições.

De acordo com a polícia, em revista ao compartimento de bagagem, o cão de faro de nome Hórus indicou a mala de viagem de um passageiro de 20 anos, o qual estava acompanhado do irmão de 23 anos. Além da maconha, foi encontrado um cigarro da mesma substância e um "dichavador" com resquícios de maconha. Os rapazes foram conduzidos para a DP de Rolândia.