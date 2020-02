Corredores da Paraná Running farão ato contra o feminicídio

Maria Glória Poltronieri Borges, a bailarina assassinada em uma propriedade rural em Mandaguari no último fim de semana, será lembrada na Paraná Running do próximo sábado (01) em um ato de repúdio ao feminicídio e à violência contra a mulher.

Antes da largada, às 20 horas, os corredores farão um minuto de silêncio em memória de Magó, como era conhecida, e os grupos de corrida participantes estão incentivando que os corredores coloquem uma fita preta fixada no peito. Dos 1.454 atletas inscritos nesta etapa do circuito de corridas, 763 são mulheres, e tradicionalmente elas representam mais de 50% dos participantes em todas as etapas do circuito.

A etapa Pop da Paraná Running vai percorrer a Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, entre as avenidas Pedro Taques e Tuiuti. A prova é organizada pelas empresas GMC Eventos e VQV Eventos.