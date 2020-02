Ivaiporã enfrenta epidemia de dengue com 328 casos confirmados 

A secretaria de saúde de Ivaiporã confirmou que a cidade vive uma epidemia de dengue. Existem 328 casos confirmados da doença e 408 notificações. O Governo liberou o envio do "malation" para o município, que é um inseticida, usado para combater o mosquito.

Segundo a secretaria, nesta quinta-feira (30) começa a pulverização na cidade.

O novo boletim da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde aponta que a doença ainda avança nos municípios da regão Vale do Ivaí. Jardim Alegre, também dobrou o número de casos, indo para 15; São João do Ivaí, subiu para 02; São Pedro continua com 06; Apucarana manteve os 09; Arapuã 04; Godoy Moreira é uma preocupação, porque já registra 24 casos e é um município pequeno.

Outras cidades também aparecem na lista: Arapongas 05; Califórnia 01; Jandaia 02; Nova Tebas 01 e Rosário 01. Em Barbosa Ferraz, já são quase 350 confirmações. A cidade também vive uma epidemia.

O boletim epidemiológico ainda aponta que aconteceram sete mortes por dengue.São cinco a mais que o informe da semana anterior.