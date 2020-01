Jovem é flagrado pela Rotam vendendo maconha para adolescentes em Ivaiporã

A equipe da Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu na noite de ontem (29), um rapaz de 18 anos após ser flagrado durante venda de drogas para dois adolescentes, de 17 e 15 anos. A ocorrência foi registrada na Praça Espanha.

Conforme relato do Boletim de Ocorrência, a viatura fazia patrulhamento pelas imediações da praça quando os policiais visualizaram o maior na iminência a entregar algo aos adolescentes. Porém ao visualizar a viatura o rapaz saiu correndo para o lado dos arbustos, próximo ao banco da praça e se abaixou como se colocasse algo no chão.

Foi feito a abordagem e junto ao menor de 17 anos foi encontrado um dichavador, um isqueiro azul e uma embalagem de celulose (para enrolar o entorpecente), com os outros, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em busca pelo terreno foi encontrado um involucro com 11,5 gramas que seria vendida aos menores por R$ 30,00 (trinta reais).

Diante do flagrante de tráfico de drogas o jovem e os menores, foram apreendidos e conduzidos para a 54° Delegacia Regional de Polícia para procedimentos cabíveis.