PM localiza carro de comerciante de Ivaiporã que teve celulares roubados

Em patrulhamento na manhã de ontem (29) pelas estradas rurais nas proximidades da Coamo, em Jardim Alegre, a Polícia Militar (PM) localizou o veículo do comerciante que foi assaltado em Ivaiporã na terça-feira (28), quando foram levados 255 celulares, e outros objetos que somados totalizaram R$ 87 mil.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, o Peugeot 206sw14 preto estava em uma plantação de soja em estado de abandono, com as portas abertas, sem o aparelho de som, sem as chaves e sem estepe.

Os policiais realizaram busca veicular e encontraram um telefone celular Asus Zenfone 2, um Powerbank e diversos documentos. Diante dos fatos, o Peugeot foi encaminhado até a 54ª Delegacia Regional de Polícia, para os procedimentos cabíveis.