Investigação de morte de bailarina ouve dois homens em Apucarana

Nas diligências da investigação que tenta identificar quem matou a bailarina maringaense Maria Glória Poltronieri Borges, a Polícia Civil ouviu nesta quarta-feira (29) dois homens em Apucarana. O corpo da jovem foi encontrado no domingo em uma trilha em uma área de rural de Mandaguari. Segundo um dos delegados envolvidos no caso, o titular da delegacia de Mandaguari, Nery Zoroastro do Prado Filho, os nomes não serão divulgados porque se tratam de testemunhas.

“Vamos continuar diligenciando e tentando localizar mais pessoas que estiveram no local, inclusive teremos outras oitivas na região”, comentou na saída da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, onde os dois homens foram ouvidos.



Segundo o delegado, uma das dificuldades que vêm sendo enfrentadas pela investigação é exatamente localizar suspeitos e testemunhas do crime. “É uma área que recebeu um grande volume de pessoas, pois é muito visitada, e não tem controle de entrada”, destaca.



A localidade onde Maria Glória foi assassinada, no entorno de uma cachoeira, recebe muitos visitantes. No final de semana em que ela foi morta um treinamento de brigadistas também era realizado nas proximidades. As investigações também estão sendo realizada com apoio da Delegacia de Maringá.



Morte



Maria Glória Poltronieri Borges foi encontrada morta na tarde de domingo, 26, próximo a uma cachoeira de Mandaguari. Mago, como era chamada por familiares e amigos, foi ao local no sábado, 25, para acampar. Ela foi asfixiada e há suspeita de abuso sexual, que deve ser esclarecido com laudo do IML.