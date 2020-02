Servidora da Prefeitura de Ortigueira é multada após viajar para Itália e receber horas extras

Uma servidora da Prefeitura de Ortigueira foi multada por receber horas extras e remuneração de forma inadequada durante uma viagem para Itália, em 2013. A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) foi divulgada nesta quarta-feira (29).

De acordo com o TCE, a psicóloga Keren Ferreira Justus estava em licença médica, viajou e, nesse período, recebeu as quantias indevidas. Ainda segundo o TCE, a Prefeitura de Ortigueira e a servidora apresentaram um atestado de depressão recorrente assinado por um médico da área de radiologia, sem especialização em saúde mental.

O TCE-PR informou que a servidora foi intimada para comprovar que a doença seria crônica e que a viagem não havia sido planejada com antecedência.

No entanto, conforme o Tribunal de Contas, a psicóloga não apresentou novos documentos.

Conforme a decisão, a servidora terá que devolver aos cofres públicos R$ 1.698,65. Ela e a prefeita de Ortigueira, Lourdes Banach (Cidadania), também foram multadas em R$ 1.450,98, segundo o TCE-PR. Cabe recurso da decisão.

