Central de Ambulâncias somou 24 mil transportes em 2019

A equipe da Central de Ambulâncias de Arapongas transportou 24.039 pacientes durante o ano de 2019. O maior volume de transportes ocorreu para Londrina, com 9.927 pacientes, o que equivale a 41,2% do total. Os encaminhamentos para dentro do próprio município somaram 6.820 transportes, 28% do total.

Na sequência, aparecem Curitiba (2.857), Apucarana (2.546) e Maringá (950). Mas o relatório mostra ainda pacientes transportados para Rolândia, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Ribeirão Preto, Campo Largo e vários outros destinos e para diversos procedimentos ligados à saúde.

“São números que dão uma ideia do amplo trabalho que vem sendo realizado pela atual administração na área da saúde. A determinação do prefeito Sérgio Onofre é no sentido de que as pessoas que precisam de transporte para atendimento médico não fiquem desassistidas”, afirma o gerente do setor, Antônio Aparecido Ribeiro dos Santos, o “Toninho da Ambulância”.

O relatório inclui viagens de curta e longa distância. A Central também realiza o transporte de doadores de sangue para o Hemepar de Apucarana. Esse procedimento é realizado todas as sextas-feiras, às 13 horas. Atualmente, a Central conta com 15 funcionários para atendimento à população e está localizada no estacionamento do Terminal Urbano (antiga Rodoviária).