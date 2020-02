Sabáudia promove limpeza de calçadas

Para dar continuidade nas ações de combate à dengue, a Secretaria da Indústria, Comércio, Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Sabáudia está realizando nessa semana a limpeza de calçadas em todo o município. De acordo com o secretário da pasta, Aérton Gouveia Júnior a roçagem e limpeza começou no Conjunto América Sabóia, onde foi confirmado o primeiro caso da doença no município.

“As calçadas são espaços onde a dengue pode se instalar, pois são muitos locais cheios de entulhos que ficam encobertos pelo mato”, afirmou o secretário. Segundo ele o cronograma de limpeza irá percorrer todo o município, seguindo depois para a limpeza de roçagem dos terrenos baldios.