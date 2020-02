Parte da rodovia BR-376 é liberada após acidente; motorista foi encaminhado para UPA de Apucarana 

Um caminhão carregado com produtos químicos tombou na manhã desta quarta-feira (29), em Ortigueira. Segundo a concessionária que administra a via, a BR-376 precisou ser interditada por conta do acidente.

A interdição acontece em um trecho próximo da Serra do Cadeado. A concessionária disse que parte da carga vazou pela pista.

O motorista do caminhão foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana. Às 12h15, a concessionária informou que o trânsito foi totalmente liberado no sentido Norte, mas estava parcialmente bloqueado no sentido sul.

Com informações G1 Paraná.