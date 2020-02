Jovem que trabalhava em colheita morre após sofrer descarga elétrica

Um jovem de 22 anos morreu no final da manhã de terça-feira (28), após sofrer uma forte descarga elétrica. A fatalidade ocorreu em uma propriedade rural situada as margens da PR-218, no município de Atalaia. Segundo testemunhas, João Wilian da Silva Barbosa, trabalhava na colheita de frutas quando teria tocado na fiação elétrica.

O rapaz sofreu o choque, e logo na sequência entrou em parada cardiorrespiratória. O Aeromédico Samu Maringá (Saúde 10) foi acionado e compareceu no local. Mas o jovem não resistiu e morreu.