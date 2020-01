Acidente em Cambira provoca morte de cavalo que estava solto na rodovia

Um acidente envolvendo um caminhão e um cavalo, que estava solto na Rodovia Florindo Picoli, em Cambira, provocou a morte do animal. A batida aconteceu na tarde de terça-feira (28).

O motorista do caminhão contou que não conseguiu evitar a batida, ele seguia sentido Jandaia do Sul, quando aconteceu o acidente, que provocou danos no veículo.

O proprietário do animal se identificou e foi orientado quanto aos cuidados que se deve ter. Foi acionado a vigilância sanitária, que providenciou um trator para remover o cavalo da rodovia.