Usuário de drogas movimenta PM de Ivaiporã, e é capturado após tiro de advertência

Um usuário de drogas que seria encaminhado para uma clínica de recuperação fugiu dos monitores e passou a ameaçar as pessoas na rua. Houve perseguição da Polícia Militar que só conseguiu prende-lo, após um tiro de advertência. O caso foi registrado na noite de ontem (28).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento pela área central, a viatura foi abordada pelo monitor da clínica, que relatou que estava na cidade para encaminhamento do usuário de entorpecente. Porém, quando ele viu a equipe que iria levá-lo, começou a pular as residências e caminhar pelo telhado. O jovem conseguiu fugir sentido Colégio Idália Rocha, na Av. Castelo Branco e estaria ameaçando transeuntes com uma faca.



Os policiais foram então ao local, e avistaram o mesmo com uma faca na mão que saiu correndo sentido o Hospital Bom Jesus, não acatando a ordem e ameaçando os policiais com a arma branca. Ao ser feito o cerco para conte-lo, o mesmo partiu para cima da equipe com a faca em punho, sendo necessário o disparo de arma de fogo, que não atingiu o autor.

O autor continuou correndo sentido a Av. Brasil, momento que a equipe com o auxílio dos monitores, uso de bastões e espargidor de gás conseguiram desarmar o autor e imobilizá-lo. Diante dos fatos, foi encaminhado até o cartório da 6º CIPM para lavratura do termo circunstanciado.