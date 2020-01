Bandidos roubam R$ 87 mil em celulares na cidade de Ivaiporã

Um comerciante foi vítima de assalto na manhã de ontem (28) em Ivaiporã. Conforme informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar foram levados da vítima 255 celulares, e outros objetos que somados totalizam R$ 87 mil.



A vítima relatou aos policiais militares, que junto com outro homem seguia no carro dele, um Peugeot SW preto sentido ao município de Cândido de Abreu quando passaram a ser perseguido por dois veículos, um Duster preto preta e um Ônix prata.

Durante a perseguição, o Ônix emparelhou e foram apontadas duas armas de fogo, aparentemente pistolas, mandando que parassem o carro. Um dos assaltantes trajava uma camiseta com brasão da Polícia Civil.

As vítimas foram rendidas, e os bandidos tomaram a direção do Peugeot retornando a casa do comerciante. Em momento algum os autores perguntaram a localização da residência das vítimas.

Chegando na residência perguntaram a vítima se havia alguém na residência, obtendo a resposta afirmativa, Mandaram então, que ligasse para a esposa para ela abrir o portão, momento este que mulher também foi rendida pela dupla. As vítimas foram trancadas em um quarto sob ameaça que um deles ficaria na residência por mais uma hora, e que se tentassem sair, morreriam.

Foi levado da casa as carteiras com documentos pessoais da vítimas, 255 aparelhos celulares e dois tablets de marcas diversas, no valor de R$ 87 mil. O celulares eram oriundos de uma compra feita em um leilão da Receita Federal. O comerciante disse que possui nota fiscal de compra dos produtos.

As vítimas relataram ainda, que a todo momento foram agredidos com socos e chutes, e que os autores estavam sempre com armas em punho, mandando que ficassem de cabeça baixa.