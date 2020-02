UEL divulga resultado da terceira chamada do Vestibular 2020

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), no norte do Paraná, divulgou, nesta terça-feira (28), a lista com aprovados em terceira chamada do vestibular. Foram convocados 38 estudantes em 27 cursos de graduação. Confira a lista.

Os convocados devem fazer a pré-matrícula online no Portal do Estudante até as 23h59 desta quarta-feira (29). Os estudantes devem enviar a documentação exigida à Pró-reitoria de Graduação até o dia 30 de janeiro.

Confira quais são os documentos exigidos

Vagas disponíveis

A UEL disponibilizou 3.145 vagas, sendo 2.559 pelo vestibular e outras 586 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A universidade oferece 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações.

Mais de oito mil candidatos fizeram as provas da 2ª fase do vestibular, que foram aplicadas no início de dezembro.





Com informações do G1.