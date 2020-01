Presos postam vídeo e divulgam plano de fuga através túnel na cadeia de Cambé; assista

Os presos da ala principal da cadeia de Cambé, no norte do Paraná, postaram um vídeo no Youtube e reclamaram das condições da delegacia, principalmente da superlotação. Assista.





Além da ousadia de usar um celular dentro da prisão e postar as imagens, eles também informaram que estavam planejando uma fuga por um túnel.



Os presos também usaram o vídeo para pedir transferência para penitenciárias. Após ter conhecimento da postagem, a Polícia Civil reforçou a segurança na cadeia e informou que está tentando localizar quem é o preso que responsável pelo vídeo.

O túnel cavado pelo grupo deve ser fechado nesta terça-feira (28). O local tem capacidade para 36 presos, mas está superlotado com 208 somando todas as alas, conforme a Polícia Civil.