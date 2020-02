Jardim Alegre faz mutirão de orientação contra o mosquito transmissor da dengue

A Prefeitura de Jardim Alegre, através da Secretaria de Saúde iniciou hoje (28), um mutirão contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Cerca de 30 pessoas, entre eles agentes de endemia, agentes comunitários de saúde, pessoal da vigilância sanitária e servidores de outras secretarias participam do mutirão que será realizado nos próximos dias em toda a cidade.



Na região os municípios vizinhos de Ivaiporã e Godoy Moreira tem situação de epidemia de dengue. Considera-se epidemia quando o número de casos ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes.

Conforme a secretaria de saúde Silvia Bovo de Jardim Alegre, até o final da tarde de ontem (27), o município registrava 16 casos confirmados da doença. Os trabalhos foram iniciados no conjunto habitacional José Pachulski. “Iniciamos por aqui porque o foco maior de notificação está sendo aqui no José Pachulski e depois será dado continuidade por toda a cidade”, explica.



Alizete Bana coordenadora de endemias do município disse que o mutirão tem como principal objetivo a conscientização e orientação, e ainda recolhimento de recicláveis que acumulam água propícios a instalação de criadouros do mosquito da dengue, tais como, garrafas pet, pneus, dentre outros.

“Estamos fazendo o trabalho de orientação, conversando com o moradores para que eles eliminem os criadouros de mosquito da dengue e para que nos ajudem. Não vamos limpar quintal, os moradores são os responsáveis pelos seus quintais. Então é muito importante que todos façam a sua parte, para que o mosquito não prolifere mais, colocando em risco a vida da população”, relata Alizete.



Ainda segundo a secretaria Silvia, nos próximos dias a Vigilância Sanitária estará retornando as casas verificando as situações encontradas hoje, e que podem ser favoráveis a proliferação do mosquito da dengue, como terrenos baldios e quintais com mato alto, fossas abertas, dentre outros.

“As orientações estão sendo de casa em casa, e se nós voltarmos com a vigilância e se o proprietário não fez nada a respeito para que o mosquito não prolifere, ele será notificado”, relata Silva.