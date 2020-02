Grave acidente com ônibus causa morte na BR-373

A PRF atendeu grave acidente na madrugada de terça-feira (28), na BR-373 Km 237, em Imbituva, entre três veículos

Foram dois acidentes simultâneos, uma colisão lateral e em seguida colisão frontal. O caminhão VW/24.280, de Londrina, seguia sentido Imbituva/Ponta Grossa, quando invadiu a pista contrária. O motorista do caminhão Ford/Cargo 2429 L, placas de Guarapuava, tentou desviar para o acostamento, mesmo assim ocorreu uma colisão lateral entre os dois caminhões.

Na sequência o caminhão VW ainda colidiu frontalmente com um ônibus de viagem da empresa Princesa dos Campos, linha São Paulo/São Miguel do Oeste, sendo que neste segundo acidente o motorista do caminhão, de 43 anos foi a óbito, o corpo foi encaminhado para o IML de Ponta Grossa.

O condutor do ônibus ficou em estado grave e um passageiro sofreu lesões leves e foram encaminhados para hospitais da região.

As causas estão sendo apuradas.