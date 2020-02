Um homem morreu na manhã desta terça-feira (28) atropelado por um caminhão, no centro de Cambé. Aderval de Lima, de 51 anos tentava atravessar a pista quando foi atingido pelo veículo.

Ele era morador de uma casa abrigo. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Belo Horizonte com Equador. O motorista do caminhão parou para prestar socorro e acionou os socorristas, mas o pedestre morreu na hora.

O corpo foi levado IML de Londrina.

Colaboração, Tarobá News