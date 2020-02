Motociclista fratura a perna em acidente com moto próximo a São João do Ivaí

Daniel Ribeiro, de 34 anos, foi vítima de acidente com moto por volta das 07h40 da manhã dessa terça-feira (28). Ele seguia com uma motocicleta Honda CG 150 pela PR-082 até São Pedro do Ivaí para trabalhar, quando na descida do motel, em frente ao entreposto da COAMO, acabou se desequilibrando, vindo a sair da pista pelo lado contrário e rampou um morro. A vítima foi arremessada vários metros, caindo no chão de terra.

O SAMU de São João do Ivaí foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando Daniel para o Hospital Municipal. Ele teve fratura em uma das pernas e várias escoriações, mas está consciente.





* Informações Canal HP de São João do Ivaí