PM registra furto em residência e no estádio em Ivaiporã

Uma residência na Rua General Osório e um depósito no estádio do complexo esportivo Sapecadão em Ivaiporã foram alvos de furtos. A ocorrência foi registrada ontem (27) pela 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

De acordo com o Boletim da 6ª CIPM, na Rua General Osório, a vítima saiu para trabalhar e ao retornar por volta das 18 horas deu falta de uma televisão 50’. Vizinhos informaram que viram um indivíduo, conhecido dos mesmos, rondando a casa. Foi feito patrulhamento, porém não logrado êxito em localizar o suspeito.

Acionados via Copom, a equipe da central esteve no estádio, onde houve o arrombamento. Em contato com o solicitante, ele informou que o estádio ficou fechado no final de semana. Ontem pela manhã alguns frequentadores que praticam corrida nada perceberam. Porém, no período da tarde encontraram a porta do depósito arrombada, sendo dado falta de alguns materiais.