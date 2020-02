Agricultor flagra tentativa de furto de gado em Ivaiporã

Um agricultor flagrou na madrugada de ontem (27) alguns indivíduos tentando furtar gado em uma propriedade rural localizada no Sabugueiro, em Ivaiporã. Ao serem vistos, os bandidos fugiram para uma mata nos fundos da propriedade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, após ter flagrado os suspeitos, o homem acionou a Polícia Militar (PM). Ele disse que quando gritou com os indivíduos, eles correram em meio a uma plantação de soja, e entraram em uma mata densa que fica nos fundos da propriedade.

No local a equipe da central, com apoio das viaturas do serviço reservado e da equipe de Ariranha do Ivaí realizou patrulhamento nas estradas próximas, e locais de acesso a propriedade, mas sem êxito em localizar os suspeitos.